Sogesid | gestione integrata e tutela delle risorse idriche | intesa con l’Università Federico II

(Di lunedì 15 aprile 2024) Sviluppare progetti per la protezione dell’ambiente e per la prevenzione e mitigazione degli eventi naturali connessi ai cambiamenti climatici attraverso unaefficace della risorsa idrica. Questi sono gli obiettivi dell’accordo di cooperazione firmato tra, società di ingegneria ‘in house providing’amministrazioni centrali dello Stato, e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale – Dicea deldegli Studi NapoliII. L’punta a coniugare, in una logica di collaborazione, la competenza tecnica die l’esperienza dell’Ateneo nella ricerca scientifica per lo sviluppo di iniziative legate alla...

Sogesid e Unina per la tutela delle risorse idriche e il contrasto ai cambiamenti climatici: L'intesa punta a coniugare, in una logica di collaborazione, la competenza tecnica di Sogesid e l'esperienza dell'Ateneo nella ricerca scientifica per lo sviluppo di iniziative legate alla gestione ...

Sogesid e Unina per la tutela delle risorse idriche e il contrasto ai cambiamenti climatici: L'intesa punta a coniugare, in una logica di collaborazione, la competenza tecnica di Sogesid e l'esperienza dell'Ateneo nella ricerca scientifica per lo sviluppo di iniziative legate alla gestione ...