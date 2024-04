SOCIAL – Milan | Rafael Leao esalta la Curva Sud dopo i fischi di San Siro

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 15 aprile 2024), al termine della gara contro il Sassuolo,hato laSud con un post suiServiva una risposta veloce ed immediata sul campo, ed è arrivata.la prestazione gravemente insufficiente nella gara contro la Roma valevole per l’andata dei quarti di finale di Europa League, è tornato a sorridere e lo ha fatto con uno dei suoi gol. Doppio dribbling in area di rigore e piattone a spiazzare il portiere del Sassuolo, per il goal del 1-2. Rafa ha, poi, propiziato anche la seconda rete rossonera, con un un tiro/assist respinto dal portiere neroverde e ribadito in porta da Luka Jovic. Al termine della gara pareggiata per 3-3, ...