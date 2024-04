Sky informa - Variazione dal 1 Giugno 2024 del costo pacchetti Sky Sport e Sky Calcio

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 15 aprile 2024) Come anticipato su Digital-News.it nei giorni scorsi grazie alle preziosezioni degli utenti digital-forum che per primi hanno riportato questezioni, Sky nella giornata di lunedi 15 Aprileha pubblicato nel suo sito ufficiale alcunetive rivolte ai propri clienti riguardanti le condizioni contrattuali deiSkye Skyper i clienti con abbonamento residenziale Sky. Le stesse sono riportate anche all'interno delle fatture relative alla mensilità Aprile presenti in formato PDF all'interno dell'Area Clienti Fai da Te del sito Sky.itCin l'obiettivo sempre costante di offrire un'esperienza ancora più completa e coinvolgente agli appassionati di, a partire dal 1°...