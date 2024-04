Sit-in di protesta delle lavoratrici della Biblioteca Provinciale | “Istituire un tavolo con la Provincia”

(Di lunedì 15 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Sit-in diquesto pomeriggioe dei lavoratoridi Benevento al Corso Garibaldi. I cinque dipendenti, sotto le bandiereFilcam Cgil, hanno manifestato la loro rabbia nei confronti di Sannio Europa, società che si occupa dei beni culturalidi Benevento, la stessae la Cooperativa di lavoro che è stata individuata per la concreta gestione dei serviziri nella quale loro operano a causa di una condizione che si traduce di fatto in venti anni di precariato, senza alcuna prospettiva né di regolarizzazione, né di stabilizzazione contrattuale. Un contratto a tempo ...

Da Bruxelles – Sono i giorni dell’analisi della “sconfitta” per Pietro Bartolo , eurodeputato dem ed ex medico di Lampedusa. Due giorni fa il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo al ... (open.online)

STELLANTIS ATESSA: SIT-IN DI protesta, “UNA SALUTARE GIORNATA DI LOTTA” - ATESSA – Un sit-in di protesta sotto gli uffici dello SPSAL di Chieti (ente di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro) per rivendicare “migliori condizioni di lavoro nello stabilimento ...abruzzoweb

Sciopero e protesta dei Lavoratori Stellantis per Carichi di Lavoro Insostenibili - Cronaca Chieti - 13/04/2024 17:56 - Domani sarà una giornata di protesta presso lo stabilimento Stellantis di Atessa, dove i lavoratori incroceranno le braccia per otto ore su tutti ...abruzzo24ore.tv

"Area privata chiusa da un cancello e studenti feriti per scavalcare", scatta la protesta in via Fattori - Un sit-in per protestare contro "la cancellata che vieta l’accesso in via Federico Garcia Lorca a migliaia di studentesse e studenti delle scuole superiori del quartiere San Lorenzo, tra cui ...palermotoday