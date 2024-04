(Di lunedì 15 aprile 2024) La paresi facciale non ferma, che dopo il suo abbandono a Citofonare Rai2 è comunque presente al tavolo di CheChe Fa, sebbene sia collegata a distanza. La conduttrice parla del suo problema al volto, ma lo fa in tono scherzoso.

La conduttrice ha dovuto lasciare lo studio del programma della domenica di Rai 2 Nonostante la sua proverbiale forza di volontà, SuperSimo si è dovuta arrendere e ha abbandona to la conduzione di ... (movieplayer)

Simona Ventura si prende una pausa. La paralisi facciale che l’ha colpita di recente in una parte del volto, la costringe a ferma rsi. In diretta a Citofonare Rai2, ieri, ha annunciato il momentaneo ... (quotidiano)

Ancora problemi al volto. Simona Ventura si ferma - Simona Ventura si prende una pausa dalla conduzione televisiva a causa di una paralisi facciale. Ha annunciato la decisione durante Citofonare Rai2 insieme a Paola Perego. Simona Ventura si prende una ...quotidiano

Simona Ventura a Che Tempo Che Fa da casa sua con il corno portafortuna: “È il momento di mostrarlo” - La paresi facciale non ferma Simona Ventura, che nonostante l'abbandono in corsa di Citofonare Rai2, è stata ugualmente ospite di Che Tempo Che Fa, in collegamento con il programma durante il classico ...fanpage

Simona Ventura lascia lo studio a causa della paresi facciale - Ventura ce l'ha messa tutta per non mancare all'appuntamento, ma nel corso della puntata odierna ha dovuto desistere: "Mi devo riposare" ...rainews