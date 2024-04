Nuovi dettagli riguardo l’arresto di Simba La Rue, avvenuto giovedì 11 aprile 2024 a Merone, in provincia di Como. I Carabinieri si erano recati a prenderlo nella casa in cui vive con la madre e i ... (webmagazine24)

Simba La Rue insulta i carabinieri e trattiene a stento il pianto durante l'arresto: le offese del trapper - Secondo alcune indiscrezioni sull'arresto di Simba La Rue, per la violazione dei domiciliari, il trapper avrebbe insultato i carabinieri ...notizie.virgilio

Revocati gli arresti domiciliari al trapper Simba la Rue: cosa sappiamo finora - Il trapper Simba La Rue è tornato in carcere. La Corte d'Appello di Milano ha deciso di revocare gli arresti domiciliari ...fanpage

Simba La Rue nuovamente in carcere, i dettagli - Per questo motivo i carabinieri sono andati, secondo quanto riportato da Il Giorno, a prelevare il trapper dalla sua casa a Merone, dove vive con la madre e i fratelli per condurlo in carcere.lascimmiapensa