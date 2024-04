Sidney | vescovo accoltellato da un assalitore mentre celebra I video

(Di lunedì 15 aprile 2024) Diverse persone, tra cui ilMar Mari Emmanuel, sono stati accoltellati durante la messa in una chiesa di Wakeley a Sydney. Lo riferiscono media australiani. I feriti non sarebbero in gravi condizioni secondo la polizia che ha annunciato anche l'arresto di un uomo (tratto da X)

Sydney, nuovo attacco con coltello: feriti il vescovo e alcuni fedeli in una chiesa di Wakeley - Un uomo, ripreso in un video, si è avvicinato al religioso all'interno della chiesa "Christ The Good Shepherd", colpendolo al viso e al collo.