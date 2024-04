Sicurezza aerea Ue | ' cautela su spazio aereo di Israele e Iran'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) L'Agenzia dell'Unione europea per la(Easa) ha diffuso un avviso invitando all'attenzione sullosu, incluso quello circostante per una distanza di 100 miglia nautiche. L'invito è a seguire tutte le pubblicazioni aeronautiche disponibili in vigore, compresi gli aggiornamenti dalla piattaforma europea per la condivisione e la cooperazione delle informazioni. Sull', segnala, "continua a esserci un aumento del rischio di errori di calcolo e/o di identificazione errata al momento sulla Fir Teheran", la regione di informazione dei voli di Teheran.