Siamo in una transizione | dicono gli esperti Sempre più anziani longevi | sempre meno nuovi nati | la crisi demografica preoccupa

(Di lunedì 15 aprile 2024) Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert). In Giappone si vendono più pannoloni che pannolini. Da anni. In Italia nonarrivati alla stessa inversione, main scia. In questo momento il tasso di dipendenza deglidagli occupati è attestato allo 0.4: significa, rovesciando i numeri, che ogni persona attiva finanzia con il proprio reddito il 40 per cento delle spese (l’insieme di trasferimenti e servizi) di ogni persona non attiva. È stato calcolato che, se non ci saranno interventi capaci di contrastare questo “degiovanimento” della popolazione, nel 2050 il tasso di dipendenza arriverà al 100 per cento. Il rapporto sarà di 1 a 1. Un occupato/un pensionato. Che cosa c’è dietro questo pareggio? C’è latà, cioè la durata della vita oltre la media, grazie ai progressi ...