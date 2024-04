Si è inceppato il Seravezza Il ko in casa smorza i sogni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024)pozzi 1 poggibonsi 2POZZI (4-2-3-1): Lagomarsini; Salerno, Mannucci, Coly, Ivani; Putzolu, Granaiola; Brugognone (12’ st Sforzi), Mugelli (19’ st Delorie), Camarlinghi; Benedetti. All. Christian Amoroso. POGGIBONSI (4-3-3): Pacini; Cecconi (15’ st Bellini), Martucci, Borri, Martino (24’ st Di Paola); Marcucci (19’ st Barbera), Camilli, Mazzolli; Bigozzi (7’ st Rocchetti), Motti (33’ st Vitiello), Purro. All. Stefano Calderini. Arbitro: Giacomo Ravara di Valdarno. Reti: 16’ st Bellini (P), 39’ Bellini (P), 50’ Delorie (S). Note: ammoniti Mannucci, Camarlinghi e Delorie (S), Marcucci, Purro, Martucci, Martino, Rocchetti e Bellini (P); angoli 7-4 per il; recupero 1’ pt e 5’ st.– Ora rischia seriamente di finire il suo campionato “nell’anonimato“ il ...