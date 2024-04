Si accascia in campo durante una partita | morto in ospedale il calciatore 26enne Mattia Giani

In attesa di un informazioni ufficiali, si provano a ricostruire le cause che hanno portato il difensore della Roma, Evan Ndicka , ad accascia rsi a terra durante la gara contro l'Udinese (ilgiornale)

LUTTO, Non ce l'ha fatta Mattia Giani, colpito da un malore in campo - Tragedia nel mondo del calcio dilettantistico toscano: è scomparso Mattia Giani, ragazzo 25 di Ponte a Egola, colpito da un infarto ieri pomeriggio durante Lanciotto ...firenzeviola

Mattia Giani morto dopo il malore, l'arresto cardiaco durante la partita di calcio: aveva 26 anni - Malore improvviso sul campo dello stadio comunale di Campi Bisenzio (Firenze). Mattia Giani, giovane promessa del calcio, ventiseienne attaccante del Castelfiorentino United, è ora ricoverato in ...leggo

N’Dicka e le intermittenze del cuore: da Manfredonia a Eriksen, gli arresti cardiaci in campo - Paura in campo per Evan N’Dicka e il calcio rivive uno dei suoi ... dopo cinque minuti Lionello Manfredonia si accascia a terra per un arresto cardiaco, il soccorso dell’ex compagno della Lazio Bruno ...blitzquotidiano