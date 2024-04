Shock nel calcio italiano | infarto sul campo | muore a 26 anni

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 15 aprile 2024) Tragedia durante un match di Eccellenza toscana, l’non ha lasciato sal calciatore. In queste ore il mondo delè in lutto per un giovane che aveva tutta la vita davanti e che amava il suo sport. Domenica 14 aprile doveva essere una partita come tante: Lanciotto Campi-Castelfiorentino United allo stadio comunale di Campi Bisenzio. Alle 15:00 il fischio d’inizio del match valido per la 28esima giornata del girone A del campionato di Eccellenza toscana. Si affrontano i padroni di casa terzultimi a 28 punti contro gli ospiti, penultimi con 19 punti. L’arrivo al, il riscaldamento, poi l’inizio della partita. Al 14’ minuto Mattia Giani, attaccante 25enne della squadra ospite, dopo un tiro in porta, si mette una mano al petto e crolla. Immediati i soccorsi dati dagli staff delle due squadre e dai ...