Shang Chi 2 | Simu Liu promette che il sequel del film Marvel si farà!

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 15 aprile 2024)Liu ha svelato che ildi-Chi si: nonostante iStudios non ne abbiano ancora dato la conferma ufficiale, l’attore protagonista sembra aver suggerito che il secondo capitolo andrà in porto. Intervenuto su Threads dopo che una fan ha espresso il suo malcontento per il fatto che-Chi non sembra essere una priorità per la, Liu ha risposto direttamente in un commento: “Proooometto che si”, correggendo questa idea apparentemente sbagliata. Nonostante il successo e il talento di Liu, alcuni fan sono preoccupati che il futuro di-Chi possa essere messo da parte, soprattutto dopo il suo coinvolgimento in altri progetti, tra cui Barbie di Greta Gerwig. Tuttavia, l’attore stesso ha rassicurato ...