Settore Giovanile Inter | risultati weekend | 3 vittorie e un pareggio

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ildell'è sceso in campo questocon l'Under 19, l'Under 18, l'Under 17 e l'Under 15. Di seguito tutti i. UNDER 19 Campionato, 29ª giornata: Sassuolo vs0-3 Marcatori: 8?, 57? Quieto, 86? Miconi. UNDER 18 Campionato, 27ª giornata: Lazio vs1-1Marcatori: 4? Zarate Hidalgo. UNDER 17 Campionato, 24ª giornata:vs Sudtirol 2-0Marcatori: 21? Sorino, 68? Kukulis. UNDER 15Campionato, 25ª giornata: Udinese vs0-1Marcatori: 46? Salviato.

Mattia Giani è morto, tragedia terribile. Il dolore dell'Empoli: "Era cresciuto con noi" - Mattia Giani è morto in seguito ad un malore accusato ieri sul campo di calcio, il ragazzo era cresciuto nelle giovanili dell'Empoli di Corsi.areanapoli

Gol da centrocampo: Riggio fa felice il Taranto. E la rete diventa virale sul web. È già il capolavoro dell'anno Il video - Cristian Riggio quest'anno non aveva mai segnato. Lo ha fatto in una maniera meravigliosa. Tanto da far già gridare al gol dell'anno. In Monopoli-Taranto ha calciato dal cerchio ...quotidianodipuglia

Tragedia in Eccellenza: malore in campo, muore Giani del Castelfiorentino - Il giocatore si è accasciato ieri a Campi Bisenzio durante la sfida col Lancilotto. Trasportato subito in ospedale in condizione critiche. Oggi l'annuncio del decesso ...gazzetta