Settimana Verde | ogni goccia conta per la conservazione marina e la sostenibilità

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 15 aprile 2024) Seconda edizione dellarealizzata da Ambiente Mare Italia con il contributo di Anas La2024 si propone di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza dellae della promozione di pratiche sostenibili, utilizzando iniziative innovative che coinvolgono lo sport e l’arte. Con il motto “. Un mare di piccole azioni per dare forza al Pianeta”, questa seconda edizione, realizzata da Ambiente Mare Italia con il contributo di Anas, si svolgerà dal 14 al 22 aprile, in concomitanza con la Festa Nazionale del Mare e la Giornata Mondiale della Terra. L’obiettivo è celebrare la natura e l’impegno per il rispetto dell’ambiente, della biodiversità e del territorio. La...