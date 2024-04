(Di lunedì 15 aprile 2024) Valsamoggia (Bologna), 15 aprile 2024 – Da un millennio , come da un nido di rapace, vigila su un lungo tratto di confine tra il territorio di Bologna e quello di Modena. Di qua la valle del Samoggia, di là dalla cresta, quella del Panaro. Sulla sommità dello spartiacque, segnalato da un doppio viale di cipressi monumentali, il borgo ancora circondato da una cinta muraria lunga 486 metri. Ildiha nuovi proprietari. I signori dell’antico maniero sono i Giuliani, famiglia di imprenditori(di Montombraro), a cui ilè stato ceduto (si parla di una cifra superiore a due milioni e mezzo di euro) da Steven Allen Hill, 68 anni, avvocato americano in pensione, che lo aveva acquistato appena due mesi prima. Dentro e fuori dal, specie nei giorni di festa, un viavai ...

E' un 68enne avvocato americano in pensione il nuovo 'signore' del castello di Serravalle . Da poco meno di un mese è Steven Allen Hill, residente nella cittadina di Walla Walla, nello stato di ...

Serravalle, il castello dei fantasmi agli industriali modenesi. "Ma non ci abiteremo" - Cerimonie e convegni, i Giuliani vogliono destinarlo a funzioni turistiche. Il mistero delle mogli uccise da Boccadiferro, antico signore della rocca

