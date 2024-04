Sermoneta Individuate e sequestrate due diverse aree adibite a discariche di materiali pericolosi

(Di lunedì 15 aprile 2024) Un sorvolo, come uno dei tanti abitualmente effettuati e finalizzati al controllo del territorio per il contrasto dei traffici illeciti e in materia di tutela ambientale ha permesso agli agenti della Sezione Aerea di Pratica di Mare del Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia della Guardia di Finanza di individuare e sequestrare nel territorio del comune L'articolo Temporeale Quotidiano.

Rifiuti illeciti, la Guardia di Finanza sequestra una vasta area a Sermoneta - Nei giorni scorsi, a seguito di un sorvolo per il controllo del territorio per il contrasto dei traffici illeciti e in materia di tutela ambientale eseguito dalla Sezione Aerea di Pratica ...ilmessaggero

Scoperto in sorvolo aereo deposito di rifiuti irregolare in provincia di Latina: 200 tonnellate di rifiuti, anche pericolosi - Guardia di Finanza di Latina scopre in sorvolo aereo vasta area a Sermoneta con accumulate oltre 200 tonnellate di rifiuti, anche pericolosi.ilcaffe.tv

Sermoneta (LT) – Sequestrata area con 200 tonnellate di rifiuti non smaltiti - Sermoneta (LT) - Nei giorni scorsi, a seguito di un sorvolo finalizzato al controllo del territorio per il contrasto dei traffici illeciti e in materia di tutel ...etrurianews