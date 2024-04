Serie A | Riepilogo e obiettivi dell’Inter

(Di lunedì 15 aprile 2024)A – Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: Es el escenario idílico para el Inter de Milán. El conjunto italiano está a un solo paso de llevarse unaA que hace mucho que está decidida. La fecha marcada en rojo es el lunes 22 de abril. Ese día, en el derbi ante el Milan, el equipo de Simone Inzaghi será campeón de Italia si logra ganar ante su máximo rival. Todo está predispuesto. –> El partido ante el Cagliari no fue ni mucho menos plácido para el líder de laA. Sin Lautaro Martínez, suspendido por acumulación de tarjetas, Alexis Sánchez fue el acompañante de Marcus Thuram en la delantera del equipo. Ambos fueron los protagonistas del primer tanto del partido. Solo habían pasado 12 minutos cuando el francés empujaba a placer un pase de la muerte del chileno. Parecía que todo se ...

