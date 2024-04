Serie a femminile Rossonere avanti due volte | il Napoli le riprende Il 3-2 definitivo lo firma Dubcova nel recupero

(Di lunedì 15 aprile 2024) Il Milantrova la vittoria al 92’ della sfida contro ilgrazie acheil3-2 di una gara nella quale lesono state raggiunte dueprima della rete della vittoria. La squadra di casa, infatti, è andatacon Mascarello sul finire del primo tempo. Pari al 62’ di Elisa del Estal e nuovo vantaggio due minuti dopo siglato da Bergamaschi. A tre dal novantesimo un’autorete di Piga rimette tutto in parità prima del guizzo decisivo in pieno. Con la seconda vittoria consecutiva il Milan arriva a quota 30 ed è saldamente prima nella poule salvezza. Nella poule scudetto, invece, l’Inter ha perso sabato 2-1 in casa del Sassuolo gettando via le residue chance di terzo posto, ...

