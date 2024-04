(Di lunedì 15 aprile 2024) Il 32esimo turno dientrare nel libro deidel nostro campionato. Sono infatti ben 8 iregistrati in questa,...

La Samb è praticamente fuori dalla corsa promozione ma l’entusiasmo per il confronto di domenica, al Riviera , contro la capolista Campobasso rimane comunque alto. Tanto è che dopo che la Curva Nord ... (sport.quotidiano)

Fallout 76 è riuscito a realizzare un nuovo record dopo svariati anni dal lancio, registrando nientemeno che il record assoluto per giocatori in contemporanea su Steam dal lancio che ricordiamo ... (game-experience)

Il Cagliari ferma la corsa dell` Inter : a San Siro finisce 2-2, con i nerazzurri che toccano 83 punti dopo 32 partite. Per vincere lo scudetto... (calciomercato)

Sette pareggi in una singola giornata: eguagliato il record in Serie A - Con sette pareggi nella 32^ giornata è stato eguagliato il record in Serie A. E con Udinese-Roma potrebbe anche essere battuto ...gianlucadimarzio

Il fratello di Antonio Conte sfotte Inzaghi e l’Inter: “C’è chi legge la storia e chi la scrive” - Dopo il pareggio contro il Cagliari l'Inter di Simone Inzaghi ha perso l'occasione di battere il record dei 102 punti ottenuti dalla Juventus di Antonio ...fanpage

Serie A da record: non c’erano mai stati 8 pareggi in una giornata! Ma Udinese-Roma potrebbe 'rovinare' tutto - Il 32esimo turno di Serie A potrebbe entrare nel libro dei record del nostro campionato. Sono infatti ben 8 i pareggi registrati in questa giornata, un record..calciomercato