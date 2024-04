Serie A | che tegola | l’infortunio è una mazzata

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 15 aprile 2024) Non c’è pace per il giocatore brasiliano: è il quarto infortunio stagionale. Sostituito nel corso del primo tempo. A Bergamo, stasera 15 aprile, si conclude la 32° giornata del campionato diA, dove al Gewiss Stadium l’Atalanta ospita l’Hellas Verona. Il calendario di oggi prevedeva anche il match pomeridiano delle 18:30, dove i viola hanno ospitato i rossoblù per Fiorentina-Genoa. I padroni di casa passano in presunto vantaggio al 26? con rete del gallo Bellotti, in seguito annullata dal Var per un fuorigioco millimetrico. Ad andare a segno subito dopo, invece, gli ospiti: Parisi commette fallo in area su Ekuban e il Genoa passa in vantaggio con Gudmundsson che non fallisce dal dischetto e spiazza il portiere avversario. La Fiorentina pareggia alla ripresa del secondo tempo con un gol di Ikoné su assist di Bonaventura. I liguri portano a casa un pareggio e ...