Serale Amici 23 | Aurora Ranvedel non balla e Gaia De Martino si salva | tutta una strategia?

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 15 aprile 2024)Deè riuscita a passare alla quinta puntata deldi23 ma i telespettatori non ne sono rimasti affatto contenti, dato che la sua mancata eliminazione va attribuita al fatto chenon ha proprioto. Infatti, la ballerina di latino non si è esibita neanche una volta e per questo motivo è riuscita a scampare al ballottaggio finale, sollevando diversi sospetti tra il pubblico che segue il talent. Sarà stataunadi Anna Pettinelli e Raimondo Todaro per far arrivare l’infortunata alla semifinale?23:non si esibisce ed evita il balottaggio Nel corso della quarta puntata deldi ...