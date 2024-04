Sella Cento | un cuore gigantesco Rimonta 20 punti e passa con Delfino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024)74 elachem vigevano 72: Mitchell 5, Mussini, Bruttini 11,18, Palumbo 11, Bucciol, Pavani, Toscano 3, Archie, Musso 16, Moreno 6, Ladurner 4. All. Mecacci. ELACHEM VIGEVANO: Leardini 2, Bettanti, Smith 8, Wideman 18, Bertoni, Ceron, D’Alessandro 5, Strautmanis 2, Bertetti 10, Battistini 14, Rossi 7, Peroni 6. All. Sacco. Arbitri: Dionisi, Pellicani e Roiaz. Note: parziali 11-19; 28-45; 52-59. L’amarezza per i playoff mancati, per un attimo, scompare, quandoprende la mira e al fil di sirena regala la vittoria alla Benedetto su Vigevano. Il tutto, dopo una gara sulle montagne russe: un primo tempo da brividi e un secondo di, dove laè di nuovo riuscita a mostrare il meglio di sé, aggiustando ...