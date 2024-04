Selfie estremo sulla piattaforma proibita | tragico incidente per l’influencer che cade nel vuoto

(Di lunedì 15 aprile 2024) Pubblicato il 15 Aprile, 2024 La caccia alpurtroppo fa un’altra vittima: Inessa Polenko, nota influencer russa di 39 anni che ha perso la vitando da unainterdetta al pubblico. Non è la prima e probabilmente, purtroppo, non sarà l’ultima vittima che cerca emozioni forti, ma soprattuttoe video finalizzati ad incassare quanti più like e visualizzazioni possibili. Tra le vittime famose della caccia alc’è Remi Enigma, influencer francese famoso per i suoi scatti da postazioni molto pericolose. Proprio perché voleva scattarsi unda un grattacielo di Hong Kong ha perso la vita, ma la lista purtroppo si allunga sempre di più. Il...

