Sei reti del Sidun Sorride anche la Fondazione

(Di lunedì 15 aprile 2024) Nel 5° turno di Serie A Girone B ilsconfigge, 6-1, nel big match l’Autocarrozzeria 4 Torri con le doppiette di Valentino e Cannizzaro e approfittadel passo falso dell’Avis, che sottovaluta l’impegno contro la Virtus, ultima della classe, e perde 2-4. Nel primo tempo a Bortolin risponde Sorgente, nella ripresa ancora Bortolin e poi Piras per il 3-1 Virtus, poi sempre Sorgente ridà speranza all’Avis, ma in contropiede Janigro la chiude sul 4-2. Primo tempo travolgente del Panificio Porta Romana, che non trova resistenza da un’Osteria Strabassotti apatica: 4-0 e 7-1 all’intervallo. Nella ripresa Voltani da pivot segna 5 gol e sfiora l’insperato pari, finisce 6-7, per il Panificio: tripletta di Marchiori, doppietta e 2 assist per Orsi, a segnoCaselli e Sinatra. Le due dominatrici della Serie B Girone B si ...

Animi caldi tra Orsini e Cappellini durante È sempre Carta bianca su Rete 4. Il primo ha cominciato il battibecco col giornalista di Repubblica mentre parlava della situazione in Ucraina: "La Nato ..."

