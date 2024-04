Segreti venduti ai russi | Biot ha agito anche per finalità politiche

(Di lunedì 15 aprile 2024) Non ci sono dubbi per i giudici della Corte d’assise di Roma “l’azione posta in essere da Walterè stata dettatada, che lo stesso si è indubbiamente procurato mediante acquisizione fotografica dei documenti contenenti le notizie segrete e riservate” allo scopo “di rivelarle all’agente diplomatico della Federazione Russa” con la “chiara di favorire uno Stato estraneo all’Alleanza Atlantica” e con la “concreta messa in pericolo degli interessi protetti dalle norme”. Pubblicate le motivazioni della sentenza con cui è stato condannato per spionaggio l’ufficiale della Marina WalterNelle motivazioni della sentenza con cui il 19 gennaio scorso è stato condannato a 20 anni di reclusione il capitano di fregata della Marina Militare, Walter ...

L'oscura missione segreta dell'Unità 684 che si è risolta in maniera inaspettata - Conoscete la storia dell'Unità 684 Siamo in Corea del Sud e questa squadra era stata addestrata in maniera alquanto particolare per una missione.tech.everyeye

I poliziotti indiani hanno una nuova 'arma segreta' che non indovinerete mai - Abbiamo visto che gli esperimenti con l'AI polizia sono stati un fiasco. Bisogna puntare sull'analogico direbbe qualcuno e in India, a quanto pare lo stanno facendo. La regione Uttar Pradesh in India ...tech.everyeye

Will Smith a sorpresa al Coachella con Men in Black! Il video della performance - Sorpresa al festival di Coachella, quando Will Smith è salito sul palco per esibirsi con la canzone di Men in Black.cinema.everyeye