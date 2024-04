Seconda puntata de Il Clandestino su Rai1 | trama 15 aprile | Travaglia impegnato a “Chinatown”

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di lunedì 15 aprile 2024)de Il, la nuova fiction Rai con protagonista Edoardo Leo. L’attore romano interpreta un ex poliziotto il cui passato gli ha provocato un’enorme ferita; per alleviare i suoi tormenti, l’uomo ha aperto un’agenzia investigativa “clandestina” per mettersi al servizio degli invisibili, coloro che non vengono aiutati da nessuno. Stasera, 15, va in onda suun nuovo appuntamento. La fiction è una coproduzione Rai Fiction – Italian International Film ed è prodotta da Fulvio e Paola Lucisano. Luca, prima di perdere Khadija, grande amore della sua vita, era uno stimato e rispettato ispettore capo dell’antiterrorismo. Sul lavoro era circondato da amici e fidati collaboratori: Maganza, De Giglio e Bonetti. Durante un attentato, Khadija muore ...