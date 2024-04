Sea of Thieves salpa alla grande su PS5 | Server pieni di giocatori e lunghe code

(Di lunedì 15 aprile 2024) L’attesa è palpabile, la tensione nell’aria è densa come la nebbia in una baia pirata. Idi PlayStation 5 si radunano virtualmente, pronti ad alzare le vele e solcare i mari digitali di Sea of, il tanto acclamato gioco piratesco di Rare. Il 30 aprile si avvicina rapidamente, e l’entusiasmo è alle stelle mentre i pirati moderni si preparano are verso avventure sconosciute e tesori nascosti. Sea of– Gamerbrain.netBETA di Sea ofsu PS5 conMa già ora, ancor prima del giorno del lancio, iPS5 hanno avuto un assaggio del mare agitato che li aspetta. La closed beta, iniziata il 12 aprile e in corso fino al 15 aprile, ha visto un’ondata di aspiranti bucanieri affollare i ...

Lupi di mare, Sea of Thieves si prepara ad arrivare su PS5, ad annunciarlo è stata la stessa Rare, la quale ha svelato tutti i contenuti che troverete in questa nuova edizione. Coloro che ... (gamerbrain)

In queste ore è partita la Beta di Sea of Thieves su PS5, con i possessori della console Sony che hanno deciso di provare immediatamente il titolo di RARE, dovendo di conseguenza fare i conti con ... (game-experience)

La beta è pronta ! Potete giocare al miglior gioco di pirati anche su PS5 - La beta è già disponibile su PS5. L’approdo di Sea of Thieves su PlayStation potrebbe essere uno dei primi atti tangibili del nuovo assetto che si sta dando l’intera industria videoludica, settore che ...player

Sea of Thieves attira sempre più giocatori nella closed beta su PlayStation 5 - La Closed Beta di Sea of Thieves è già disponibile da ieri per coloro che hanno preordinato il titolo, e sta ottenendo un incredibile successo. Gli utenti PlayStation e Microsoft possono finalmente ...icrewplay

Sea of Thieves: La BETA su PS5 fa il pienone, lunghe code per salpare - L’attesa è palpabile, la tensione nell’aria è densa come la nebbia in una baia pirata. I giocatori di PlayStation 5 si radunano virtualmente, pronti ad alzare le vele e solcare i mari digitali di ...techgaming