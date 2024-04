Scoppia a piangere dopo aver detto ai carabinieri ‘quello che voi guadagnate in un mese di stipendio | io me lo fumo in una sera’ | le parole di Simba La Rue prima dell’arresto

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ivanno per arrestarlo e lui si mette a. Nuovi particolari emergono dall’arresto del trapperLa Rue, avvenuto giovedi 11 aprile a Merone. Quando i militari si sono presentati davanti all’uscio di casa per portarlo in carcere lo hanno trovato che stava ancora a letto. Secondo quanto riporta IlGiorno, il ragazzo è stato svegliato da uno dei suoi fratelli più piccoli e subito avrebbe preso in giro i militari. “Quello che voiin undi, io me loin una sera“, avrebbe. Poi quando ha capito che ierano lì per prelevarlo e portarlo in carcere sarebbeto a. Al trapper sono stati sospesi i domiciliari, perché non avrebbe ...

Per due volte scoppia a piangere . Per due volte cede alle lacrime, anche se frettolosamente cerca di asciugarle via. E in entrambe le occasioni succede quando parla di Chiara Ferragni , colei che ... (milleunadonna)

Domenica In, Luca Marinelli The Voice fa piangere Mara Venier: retroscena mamma morta/ “Cantato per lei…” - Mara Venier Scoppia a piangere a Domenica In pensando alla mamma morta Elsa Masci per il toccante retroscena di Luca Minnelli, finalista di The Voice Senior ...ilsussidiario

Eva Henger Scoppia a piangere a 'La Volta Buona', la figlia Mercedesz la abbraccia e la consola: ecco cos'è successo - Eva Henger Scoppia a piangere a 'La Volta Buona', la figlia Mercedesz la abbraccia e la consola: ecco cos'è successo ...gossip

Amici 23, Sarah delusa dai compagni Scoppia in lacrime: "Non me l'aspettavo: è una crudeltà" [VIDEO] - Sarah nel daytime di Amici 23 si è lasciata andare a un lungo pianto, delusa da un comportamento dei suoi compagni. Ecco cosa è successo!comingsoon