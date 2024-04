Scoperta shock in provincia di Latina | un vero arsenale nascosto nella vegetazione

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 15 aprile 2024) Pubblicato il 15 Aprile, 2024 Era pronto per una battuta di pesca quando si è imbattuto in qualcosa di decisamente inaspettato. E’ accaduto lo scorso 13 aprile a Terracina quando un 50enne del posto ha scoperto une propriodi armi nascoste tra la. L’uomo, in cerca di un buon spot per pescare, si è invece trovato davanti a una collezione di armi da fuoco incustodite, scatenando immediatamente un intervento dei Carabinieri. Intervento dei Carabinieri e Sequestro delle Armi I militari del N.O.R. – Aliquota Operativa e della Stazione locale sono prontamente intervenuti sulla scena. Hanno verificato che le armi erano state rubate il 6 aprile dalla residenza di un altro cittadino terracinese, nato nel 1976, tranne un fucile semiautomatico calibro 12 che rimane ancora disperso. Le armi ritrovate ...