Sconfitta per la Ditar Smile Benevento contro il Pick & Roll Pozzuoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 15 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiper lache ieri sera è statadalcon il punteggio di 44-58. Partenza forte per la squadra beneventana che chiude il primo quarto in vantaggio con il punteggio di 19-12. Nel secondo quarto, invece, la squadra ospite, con una difesa davvero asfissiante, mette in grande difficoltà la squadra locale, chiudendo il secondo quarto con il parziale di 6-22 e andando al riposo con il punteggio di 25-34. Alla ripresa della contesa mossi nell’orgoglio, i ragazzi beneventani grazie ad un’ottima difesa ed un gioco molto più repentino in attacco, chiudevano il terzo quarto, vincendolo con il parziale di 11-8, e fissavano il punteggio sul 36-42. Nella quarta ed ultima frazione di ...