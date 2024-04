Sconfitta al cardiopalma | Diesel Tecnica dura a morire

(Di lunedì 15 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNon basta il grande cuore dei suoi a coach Patrizio, laesceal Pala Silvestri di Matierno per 76-74 nel derby con la Power Salerno. I blue boys, privi già nel prepartita di Triassi e Cortese, perdono a gara in corso anche Arnaut trovando il punto esclamativo ad una stagione falcidiata da infortuni ed acciacchi. Nonostante il totale stato d’emergenza i blue boys però non si tirano indietro e stringono i denti dimostrando anima ed attributi. Nel primo quarto a partire meglio sono i padroni di casa che cercano di ammazzare sin da subito la partita, non si fa attendere però la reazione dei salesi che nel secondo quarto scagliano un break importante che rimette in equilibrio il punteggio e manda le squadre a riposo sul risultato di 39-35. Nella seconda parte di gara il match si fa ...

LBA - Unahotels Reggio Emilia vs Happy Casa Brindisi - Sfida quasi da "do-or-die" per la Happy Casa Brindisi, che nella cornice del PalaBigi di Reggio Emilia cercherà una vittoria per niente scontata per rimanere attaccata alle ...pianetabasket

Happy Casa Brindisi e Reggio Emilia, in due con il solo obbiettivo di vincere - Se i ragazzi di coach Sakota cercano una difficile salvezza, i padroni di casa hanno bisogno di centrare a tutti i costi la vittoria per far parte della griglia play off. Il match si gioca domenica 14 ...brindisireport

Girone G, finale di stagione incerto: apertissima la lotta per la Promozione - Finale al cardiopalma quello che coinvolge le prime tre della classe del Girone G. A quattro giornate dalla fine del campionato Castelverde, Canarini e Atletico Monteporzio sono attese da tre scontri ...gazzettaregionale