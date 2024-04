Schlein ricicla il Berlinguer di 40 anni fa sulle tessere del Pd degli scandali Per la serie | “eravamo” onesti…

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 15 aprile 2024) Sulla persona, non si discute. Sulla sua onestà, neanche a parlarne. Sui suoi occhi profondi e fiduciosi nel genere umano, “ça va sans dire”. Ma sull’idea che il volto di Enricopossa “purificare” il Pdpugliesi con la sola imposizione dello sguardo e per il solo fatto di essere apposto su una di quelle(che hanno generato l’ordalìa delle correnti e del clientelismo) molto ci sarebbe da dire. Sa di mezzuccio, di scorciatoia, di furbata, quella strana iniziativa lanciata dalla segretaria Ellynei giorni più bui, sia dal punto di vista morale che politico, per il suo partito. La questione morale non è una questione tipografica o magari oculistica, ma di classe dirigente, questo nel Pd lo sanno tutti: ecco perché l’esigenza di abbinare il tesseramento 2024 alla ...