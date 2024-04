Schlein | Importante richiesta di de-escalation del G7 sul Medio Oriente

(Di lunedì 15 aprile 2024) (Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2024 "Abbiamo tutti letto il comunicato del G7 e quindi anche lì unadi, unadi cessate il fuoco che troviamoe significativa", le parole di Ellynel corso della conferenza stampa all'associazione stampa estera. / Fb Associazione della Stampa Estera in Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

PESCARA – "Oggi è accaduto un fatto importante, insieme ai leader politici di opposizione abbiamo proposto una legge di iniziativa popolare per rilanciare il Salario minimo . Raccoglieremo insieme a

Europee, Schlein: nostro avversario la destra ma anche l’astensionismo. Su politica estera dialogo con governo - Roma, 15 apr. (askanews) – “Il nostro avversario non sarà solo la destra ma anche l’astensionismo, ci batteremo per far alzare l’asticella delle persone” che vanno a votare alle prossime elezioni euro ...askanews

