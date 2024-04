(Di lunedì 15 aprile 2024) (Adnkronos) – Il"fortunatamente per l'Italia" non è. Parola della segretaria Dem Ellyintervistata alla 'Stampa estera'. "In 22 comuni su 27 in cui si va al voto c’è una alleanza larga – sottolinea-. Non mi sembra così morta l’alternativa". Quanto ai rapporti con Giuseppe, "il Pd –

Pubblicato il 15 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Il campo largo "fortunatamente per l'Italia" non è morto. Parola della segretaria Dem Elly Schlein intervistata alla 'Stampa estera'. "In 22 comuni su ... (dayitalianews)

Schlein: "Campo largo non è morto. Conte Avversario è il governo, spero non interessi solo me" - Il Campo largo "fortunatamente per l'Italia" non è morto. Parola della segretaria Dem Elly Schlein intervistata alla 'Stampa estera'. "In 22 comuni su 27 in cui si va al voto c’è una alleanza larga - ...adnkronos

Miopia dell’Occidente: la fame di guerra di Netanyahu è il vero baratro - Possibile nessuno voglia ricordare che quello iraniano è stato un atto dimostrativo e strategico Una tempesta in un bicchiere ...affaritaliani

Elly Schlein, la segretaria Pd nella “porta segreta di Berlusconi” a Palazzo Grazioli - (LaPresse) Fuoriprogramma al termine della conferenza stampa della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein nella sede ...stream24.ilsole24ore