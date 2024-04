Schillaci | “Dieta mediterranea significa prevenzione su cui si deve investire”

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 15 aprile 2024) (Adnkronos) – "Abbiamo scelto laperché credo che sia veramente una delle eccellenze della nostra nazione. Oggi è un giorno dedicato al Made in Italy e credo che la, anche per il ministero della Salute, abbia unto particolare. Sin dall'inizio del mio mandato ho voluto dare grande impulso a tutto il sistema della, perché oggi gran parte del Fondo sanitario nazionale è per le cure; solo una parte, minore, viene impiegata in. Credo che sia assolutamente importante cambiare questo paradigma edi più in, perché lariduce il numero di futuri malati, ma soprattutto permette ai cittadini italiani di vivere meglio". Così il ...