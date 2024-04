(Di lunedì 15 aprile 2024) Il ministro della Salute nel Cilento per valorizzare l'alimentazione sana in occasione della prima Giornata nazionale del Made in Italy "Oggi si celebra la prima Giornata nazionale del Made in Italy, fortemente voluta da questo Governo, e come ministero della Salute abbiamo deciso di dedicare un evento allaperché è un'ed

Roma, 15 apr. (Adnkronos Salute) – “Oggi si celebra la prima Giornata nazionale del Made in Italy, fortemente voluta da questo Governo, e come ministero della Salute abbiamo deciso di dedicare un ... (calcioweb.eu)

Roma, 15 apr. (Adnkronos Salute) - "Oggi si celebra la prima Giornata nazionale del Made in Italy, fortemente voluta da questo Governo, e come ministero della Salute abbiamo deciso di dedicare un ... (ilgiornaleditalia)

(Adnkronos) – "Oggi si celebra la prima Giornata nazionale del Made in Italy, fortemente voluta da questo Governo, e come ministero della Salute abbiamo deciso di dedicare un evento alla dieta ... (corrieretoscano)

Schillaci: "Dieta mediterranea eccellenza italiana e strumento di prevenzione" - Il ministro della Salute nel Cilento per valorizzare l'alimentazione sana in occasione della prima Giornata nazionale del Made in Italy ...adnkronos

Pollica, il ministro Schillaci celebra la Dieta mediterranea: «Eccellenza italiana e fattore di promozione dei corretti stili di vita» - Oggi si celebra la prima giornata nazionale del made in Italy, «fortemente voluta da questo governo, e come ministero della Salute abbiamo deciso di dedicare un evento alla Dieta ...ilmattino

Giornata made in Italy/ Schillaci: Dieta mediterranea eccellenza italiana che promuove la salute - «Oggi si celebra la prima giornata nazionale del made in Italy, fortemente voluta da questo Governo, e come Ministero della Salute abbiamo deciso di dedicare un evento alla Dieta mediterranea perché ...sanita24.ilsole24ore