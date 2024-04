Scherma Domenica in pedana | tanti piazzamenti per i tesserati del club Jesi

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 15 aprile 2024) A Rovigo Gran Prix Kinder Under 14, in Ancona qualificazioni regionale campionati italiani Gold Cadetti e Giovani Spada e Gran Prix Esordienti gioco, 15 aprile 2024 – Unadi tutti inper le varie manifestazioni a Rovigo e Ancona. In Veneto Gran Prix Kinder Under 14, nel capoluogo marchigiano qualificazioni regionale campionati italiani Gold Cadetti e Giovani Spada e Gran Prix Esordienti gioco. ROVIGO, SECONDA PROVA DEL GRAN PRIX KINDER JOY OF MOVING UNDER 14 Erano ben 776 gli schermidori, provenienti da tutta Italia, che hanno solcato le 34 pedane allestite presso il padiglione E della Fiera di Rovigo in occasione della Seconda Prova del Gran Prix Kinder Joy of Moving Under 14. Fai clic qui per vedere lo slideshow. Un ottimo 2° piazzamento è stato conquistato, nella ...