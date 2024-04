(Di lunedì 15 aprile 2024) L'episodio in via Provinciale ai Monti. L'assessore De Iesu: "Potenzieremo gli ispettori ambientali"

Ravenna , 8 aprile 2024 – La Guardia Costiera di Ravenna ha sequestrato un’area in cui era presente un ingente quantitativo di rifiuti , tra cui rottami in ferro , Filtri olio e Filtri carburante, ... (ilrestodelcarlino)

Un terreno agricolo tra Giugliano e Parete trasformato in una discarica abusiva di rifiuti speciali. Nei guai un imprenditore agricolo che opera tra Giugliano e Parete . L’uomo ha consentito per ... (teleclubitalia)

Scarica rifiuti abusivamente in strada poi fugge col furgone inseguito dalla polizia ambientale - L’episodio in via Provinciale ai Monti. L’assessore De Iesu: “Potenzieremo gli ispettori ambientali” ...fanpage

Come per altre categorie, anche i rifiuti tessili potrebbero essere sottoposti a misure di controllo e trasparenza sul mercato internazionale - Come per altre categorie, anche i rifiuti tessili potrebbero essere sottoposti a misure di controllo e trasparenza sul mercato internazionale ...rinnovabili

rifiuti, norme più efficienti e aggiornate per le spedizioni - Cosa prevedono le norme approvate in via definitiva dal Consiglio sulle spedizioni di rifiuti sia all’interno che all’esterno dell’Ue.quifinanza