Scandalo alla mezza maratona di Pechino | il trio africano si scansa per far vincere il rivale cinese

(Di lunedì 15 aprile 2024) Un video ha reso palese cosa è accaduto nel finale della corsa in Cina, l'episodio è stato definito "imbarazzante" e ha portato all'apertura di un'inchiesta. Il vincitore: "Per me era solo un allenamento".

Raffaele Palladino è rimasto addirittura in silenzio stampa dopo Torino-Monza, Adriano Galliani si è invece definito perplesso per le decisioni... (calciomercato)

Panza: “Europa, necessità di cambiamento” - Unione europea: siamo agli sgoccioli di questa legislatura e l’auspicio di Alessandro Panza, europarlamentare del Gruppo Lega - Identità e Democrazia, è quello di “lasciarsi alle spalle gli ultimi ann ...primabiella

Salvini risponde a Bossi: "Gli insulti mi aiutano" - Il segretario della Lega alla festa per i quarantanni del partito replica al Senatùr, che ne aveva chiesto la sostituzione: "Ho fatto crescere un partito che ora ha 500 sindaci in tutta Italia" ...ilfoglio

Will Smith fa impazzire i fan di Men in Black con un’esibizione a sorpresa [VIDEO] - Will Smith è apparso a sorpresa sul palco del Coachella per cantare il celebre brano Men in Black nei panni dell'Agente J dei film ...bestmovie