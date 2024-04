Scacchi | Torneo dei Candidati 2024 | Vidit batte Nakamura e rientra nella lotta | tra le donne Tan Zhongyi si riscatta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 aprile 2024) Nono turno deldeiche regala parecchio da raccontare tanto con la competizione maschile quanto con quella femminile. Stavolta non è solo laera a parlare, ma anche l’estensione virtuale dell’evento, vale a dire quella che si esprime attraverso Twitter/X, come vedremo. Prima di tutto le partite. Tra gli uomini è uno solo il risultato decisivo, ma pesantissimo, perchéGujrathi ferma Hikarue lo sconfigge. Per l’indiano una bella riscossa e la risalita in classifica, per l’americano un colpo che non si sa se, come e quanto digerirà. Si decide tutto in una serie di cambi dopo la 27a mossa sbagliata dell’USA, che va a infilarsi in un vicolo cieco combinato di pressione e Donna da tutt’altra parte rispetto all’ideale. Sul magnifico sacrificio di ...