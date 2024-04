Sauro Frutti super ospite a Gialli di Sera

(Di lunedì 15 aprile 2024), una leggenda del calcio gialloblù, sarà uno degli ospiti della puntata didiin onda alle 21,30 su Trc.ha segnato pagine importanti della storia canarina, e non a caso venerdì è stato premiato al Braglia per i suoi trascorsi nel Modena insieme a Bergamo Mayer e Ballotta. Nel corso della puntata spazio ovviamente alle considerazioni sull’esonero di Bianco e l’arrivo del nuovo mister Bisoli, chiamato a salvare il Modena nelle prossime cinque gare. Il pubblico potrà intervenire da casa inviando messaggi al numero 370 3195196.

MODENA FC – “BRAGLIA” STRACOLMO CON IL CATANZARO - Sarà una serata di gala, per Modena-Catanzaro. Intanto, si prevedono circa 1.500 tifosi calabresi, provenienti da tutta Italia, per tifare per i giallorossi allenati da Vincenzo Vivarini. Poi, essendo ...tvqui

