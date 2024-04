“SATURNO” è il nuovo brano di K BEEZY

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 15 aprile 2024) Dal 15 aprile 2024 disponibile in digitale “”, ildel poliedrico artista milanese K, scritto insieme ai produttori il M° Luca Chiaravalli e McAllister. Andiamo a saperne di più. Kesce con “” Da oggi, lunedì 15 aprile, è disponibile in digitale “”, ildi K, artista milanese versatile dalla grande capacità di scrittura e con uno stile unico e riconoscibile. Ilanticipa “LA CASA DI AMBRA”, ilalbum di inediti di prossima uscita. Scritto insieme ai produttori il M° Luca Chiaravalli e McAllister, “” descrive la sensazione di essere intrappolati in una condizione in cui non si è ...