Sassuolo vs Lecce | probabili formazioni e dove vederla

(Di lunedì 15 aprile 2024) Gara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Le due squadre sono pronte a contendersi punti preziosi in chiave salvezza.vssi giocherà domenica 21 aprile 2024 alle ore 12.30 presso il Mapei StadiumVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I neroverdi continuano a stazionare al penultimo posto, anche se la salvezza dista comunque un punto. La squadra di Ballardini ha però bisogno di qualche vittoria in più, avendo raccolto nelle ultime cinque giornate soltanto sei punti. La vittoria in extremis colta contro l’Empoli ha consentito ai salentire di compiere un significativo passo avanti verso la salvezza, ma non ancora decisivo. La squadra di Gotti, sette punti in quattro partite, ha cinque lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione un ...