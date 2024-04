Sassuolo-Milan | l’esempio di cosa non fare | poca testa ed energie sprecate

(Di lunedì 15 aprile 2024) Pareggio in rimonta con tutti i titolari in campo inper i rossoneri. Dall'obiettivo riposo a una fatica doppia

Sassuolo-Milan, le pagelle: Leao brilla, male Thiaw - Sul raddoppio del Sassuolo prima ferma Laurienté poi si fa infilare. Bravo a tuffarsi sulla conclusione di Volpato. Prima arriva in ritardo sulla girata di Pinamonti, poco dopo invece non riesce a ...corrieredellosport

Pagina 1 | Sassuolo-Milan, le pagelle: Leao brilla, male Thiaw - Sul raddoppio del Sassuolo prima ferma Laurienté poi si fa infilare. Bravo a tuffarsi sulla conclusione di Volpato. Prima arriva in ritardo sulla girata di Pinamonti, poco dopo invece non riesce a ...corrieredellosport

VIDEO – Gli highlights di Sassuolo-Milan 3-3 - Il Sassuolo resiste all’assalto del Milan e porta a casa un punto dal Mapei Stadium utile più per non affondare mentalmente che per la classifica: al Mapei Stadium finisce 3-3, andiamo a vedere gli hi ...canalesassuolo