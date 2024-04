Sardegna | la mezza birra evangelica | la storia di Don Totoni | il prete che tiene la messa nei bar della Barbagia per “portare la parola di Gesù”

(Di lunedì 15 aprile 2024) L’iniziativa si ripropone dal 2021 ad oggi, subito dopo la Pasqua, in cinque, sei incontri rigorosamente calendarizzati

Il centrodestra ha ammesso la sconfitta in Sardegna . Paolo Truzzu ha fatto i complimenti a Alessandra Todde e pure Giorgia Meloni si è congratulata con la candidata di M5S e Pd, confessando di non ... (nicolaporro)

Parroco al bar, don Totoni predica dal bancone anziché dal pulpito della chiesa: «mezza birra "evangelica"» - Il vino c'è comunque, ma al bar si può scegliere anche una bella birra. D'altronde, il bar in Barbagia è il punto d'incontro per eccellenza e quando la ...leggo

Trekking a Cala Luna, come arrivare alla splendida spiaggia - Una delle meraviglie del golfo di Orosei e di tutto il Mediterraneo, scelta come set per un cult del cinema italiano ...unionesarda

Un'invasione di corsia e lo schianto frontale: addio a due centauri sardi - Le immagini dal chilometro 15 della Alghero-Bosa, dove è avvenuto un incidente mortale. Lo schianto tra due moto ha provocato altrettante vittime. Ci sono anche due feriti, tra cui una ragazzina in ...informazione