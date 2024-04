Sardegna | due morti nello scontro frontale tra moto | grave una bambina

(Di lunedì 15 aprile 2024) Pubblicato il 15 Aprile, 2024 Forse un’invasione di corsia al chilometro 15 dell’Alghero-Bosa ha provocato lotra i mezzi a due ruote. Uno, violento, tra dueè costato la vita a Riccardo Delrio, 47 anni, originario di Macomer e a Gianluca Valleriani, 66 anni, di origini lombarde ma da una vita residente con la moglie a Stintino. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche la figlia piccola di Delrio che, sbalzata dal mezzo a due ruote, ha riportato gravi traumi e fratture in più parti del corpo. Immediatamente soccorsa dai medici del 118, è stata subito trasportata al “Santissima Annunziata” di Sassari con l’elisoccorso. Secondo i medici comunque la giovanissima non sarebbe in pericolo di vita. Al terribile incidente ha assistito anche la mamma della ...

