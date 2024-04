Sanità in Italia | emergenza medici e pronto soccorso | carenza di strutture e mobilità sanitaria che non si ferma

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) I livelli di assistenzanon sono uniformi su tutto il territorio nazionale e questo provoca unache restituisce un'spaccata in due, divisa fra chi si cura dove vive e chi invece cambia regione per accedere alle cure mediche. Non solo: il SSN ha sempre menodina generale (nel 2026 caleranno di 135 unità rispetto al 2022), sempre menod'urgenza (il 45% di chi ha lasciato nel 2023 non è stato sostituito), sempre meno infermieri (in media ince ne sono 6,2 per 1.000 abitanti, numero ben al di sotto della media OCSE di 9,9), con offerte diminuite anche per quanto riguarda leospedaliere e i posti letto. Questa la fotografia attuale del sistema sanitario nazionale ...