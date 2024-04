Sanità esclusa dal Patto Meloni non ha un progetto di Paese

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di lunedì 15 aprile 2024) "Hai voglia a dire nei telegiornali che le colpe sono esogene, cioè i conflitti nel mondo, la verità è che questo governo, a differenza dei precedenti che aveva spinto per trovare le coperture per abbassare il costo della benzina, non fa assolutamente nulla. Non solo non mantiene una promessa storica del... Segui su affaritaliani.it