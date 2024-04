Sangiuliano | “Gentile tra i più autorevoli studiosi del ‘900” -FOTOGALLERY

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 15 aprile 2024) Il ministro della Cultura in visita in anteprima alla mostra 'Scendere per strada. Giovannitra cultura, istituzioni e politica' che aprirà al pubblico da domani a Roma "Giovanniè stato riconosciuto dauno tra i più importanti filosofi europei del Novecento, insieme a Benedetto Croce". Lo ha detto il ministro della